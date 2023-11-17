بيلينغهام يتوج بجائزة الفتى الذهبي

شفق نيوز/ توج الإنكليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد بجائزة الفتى الذهبي، المُقدمة من صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

وتُمنح جائزة الفتى الذهبي لأبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم تحت 21 عاماً.

وفاز بيلينغهام (20 عاماً) بالجائزة بعد حصوله على 485 نقطة من أصل 500 كحد أقصى، أي 97% من الأصوات.

وتعتبر هذه هي نفس النسبة التي حصل عليها الفرنسي كيليان مبابي عندما تم اختياره لنيل جائزة "الفتى الذهبي" في 2017، ولكن في نسخته كان هناك 30 صحفياً شاركوا في التصويت، بينما بلغ عددهم في هذه النسخة 50.