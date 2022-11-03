بيكيه يعلن اعتزال اللعب لبرشلونة وأي ناد آخر

شفق نيوز / أعلن مدافع وقائد نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، يوم الخميس، اعتزاله اللعب لصفوف البلوغرانا، وأن مباراة الفريق المقبلة في "الكامب نو" ستكون آخر مباراة له.

وقال بيكيه، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي عبر تويتر "لقد قررت أن الوقت قد حان لنهاية هذه الرحلة.. قلت دائمًا إن بعد برشلونة لن يكون هناك فريق آخر، وهذا ما سيكون عليه الأمر".

وتابع "يوم السبت ستكون آخر مباراة لي في ملعب كامب نو".

يذكر أن بيكيه تراجع ترتيبه بين مدافعي برشلونة، منذ بداية الموسم الجاري، وأصبح حبيسا لمقاعد البدلاء تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، وهو ما جعله يقرر الرحيل.