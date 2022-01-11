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بيكيه: المواجهة المقبلة مع ريال مدريد ستكون مختلفة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-11T05:24:08+0000
بيكيه: المواجهة المقبلة مع ريال مدريد ستكون مختلفة

شفق نيوز/ وصف نجم دفاع برشلونة، جيرارد بيكيه، فوز ريال مدريد على فريقه في آخر كلاسيكو جمع بين الخصمين اللدودين بـ"غير العادل"، مشيرا إلى أن الموقعة التي سوف تجمع بين العملاقين في كأس السوبر سوف تكون مختلفة.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن بيكيه قوله إن انتصار العملاق المدريدي على المارد الكتالوني جاء نتيجة تأثر برشلونة بظروف معينة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن فريقه سينافس بقوة للفوز في نصف نهائي كأس السوبر والتأهل للنهائي والظفر باللقب لاحقا.

وأوضح قائلا: "نعتقد أننا  في أوقات  جيدة، فنحن نتحسن، وأنا متفائل بأننا سنكون قادرين على المنافسة بشكل جيد، والتأهل والوصول إلى النهائي".

من جانب آخر، سخر بيكيه، البالغ من العمر 34 عاما، من تصريحات لمدرب فريق فياريال، أوناي إيمري، وذلك بعد أن طلب الأخير من المدافع الكتالوني ألا يلعب دور الضحية.

وكانت القصة قد بدأت عندما نشر موقع فالنسيا تغريدة عقب فوز ريال مدريد عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وجاء في تلك التغريدة أن "مسلسل السرقات بدأ في مدريد على غرار ما يحدث في مسلسل بيت الأوراق (البروفيسور)"، الذي يبث على منصة نتفليكس، وذلك في اتهام مبطن في أن الحكم قد منح الريال ضربة جزاء غير صحيحة قبل نهاية الشوط الأول.

وقد علق بيكيه وقتها على تلك التغريدة بقوله: "اخفضوا أصواتكم حتى لا تتعرضوا للعقوبات".

ورد إيمري على بيكيه مؤكدًا بعد أيام من تلك المباراة أنه كان الأولى لبيكيه أن يعترف بأنه لمس الكرة بيده خلال مباراة فياريال وبرشلونة عوضا عن أن يعترض على قرار الحكام.

ولكن بيكيه رفض ذلك وسخر في تغريدة أخرى من إيمري بقوله أنه لا يزال متألما من فوز برشلونة على فريقه السابق باريس سان جيرمان 6-1 وأنه لم يستطع تجاوز الأمر حتى الآن.

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