بيع قميص "يد الله" الخاص بالأسطورة مارادونا بمبلغ خرافي

شفق نيوز/ حطم القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عندما سجل هدفين شهيرين في مرمى إنجلترا في مونديال 1986 جميع الأرقام القياسية لبيع المقتنيات الرياضية.

وأعلنت دار سوذبيز للمزادات اليوم الأربعاء، أن القميص الذي ارتداه مارادونا خلال مباراة منتخب بلاده ضد إنجلترا في ربع نهائي مونديال المكسيك عام 1986 تم بيعه بنحو 9.3 مليون دولار.

وكان الرقم القياسي السابق لبيع الملابس الرياضية هو قميص ارتداه أسطورة كرة البيسبول الأمريكية بايب روث في أواخر عشرينيات القرن الماضي حيث تم بيعه في عام 2019 مقابل 5.6 مليون دولار.

كما أن سعر بيع قميص مارادونا تخطى سعر مخطوطة البيان الأولمبي لعام 1892 التي بيعت بمبلغ 8.8 مليون دولار في ديسمبر 2019، محققا رقما قياسيا مطلقا.

وجرت عملية البيع عبر الإنترنت منذ 20 أبريل. وحتى اليوم الأربعاء، تم تسجيل عرض واحد فقط، بنحو 5 ملايين دولار. لكن عملية البيع شهدت نشاطا في الدقائق الأخيرة، مع استجابة العديد من العروض حتى وصل إلى مبلغ 9.28 مليون دولار، بما في ذلك التكاليف.

ولم يتم الكشف عن هوية المشتري أو المشترين على الفور من قبل دار سوذبيز.

وكان القميص الأزرق مع الرقم 10 منذ نهاية مباراة مونديال "المكسيك 1986" المثيرة للجدل بين الأرجنتين وإنجلترا بحوزة لاعب الوسط الإنجليزي ستيف هودج الذي تبادل القمصان مع مارادونا بعد خسارة إنجلترا 1-2 في الدور ربع النهائي.

وامتلك هودج قميص مارادونا الذي يطلق عليه "يد الله" لمدة 35 عاما قبل أن يعيره إلى متحف مانشستر.

وكانت تلك المباراة واحدة من أكثر المواجهات التي لا تنسى في تاريخ كأس العالم، واكتسبت أهمية خاصة للأرجنتين لأنها أقيمت بعد أربع سنوات فقط من خسارتها في حرب المالوين.

وأصبحت المباراة محفورة في فولكلور كرة القدم لهدفين لمارادونا: واحد سيئ السمعة والآخر قمة في الروعة على ملعب "أستيكا" الشهير في مكسيكو سيتي.

The Hand of God and the Goal of the Century.The shirt Diego Maradona wore during the 1986 World Cup quarterfinal vs. England has been sold at auction for $8.9M 👕 pic.twitter.com/s4ng2cmmLa