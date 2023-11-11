بيريز يهاجم "يويفا": كرة القدم تعاني من أزمة خطيرة

شفق نيوز / هاجم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، يوم السبت، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بسبب الطريقة التي يدير بها الأمور خلال السنوات الأخيرة.

وظهر فلورنتينو بيريز أمام أعضاء النادي الملكي، في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، لأجل مناقشة العديد من القضايا التي تخص ريال مدريد بشكل عام.

وقال رئيس ريال مدريد في حديثه عن الـ"يويفا": "إنهم يهتمون فقط بمصالح أولئك الذين يحكمون هذا النظام، الاتحاد الأوروبي يدير اللعبة دون شفافية أو ابتكار، ودون معرفة كيفية التعامل مع الرياضات المتنامية باستمرار التي تجذب جمهورا أصغر سنا، شركة كوداك كانت رائدة في مجال التصوير الفوتوغرافي، لكنها أفلست لفشلها في تطوير نفسها، كرة القدم لا تختلف عن هذه الشركة".

وأضاف: "يعاني دوري "السوبر ليغ" من حملات تلاعب مستمرة، بالادعاء بأننا نريد مغادرة المسابقات الوطنية وهذا غير صحيح، البطولة ستكون متوافقة وهدفها الوحيد هو تعزيز كرة القدم الأوروبية دون امتيازات أو استثناءات".

وواصل فلورنتينو بيريز حديثه: "في العام القادم يتغير دوري أبطال أوروبا نحو صيغة غير عادية وسخيفة بدون معنى كروي، بدون مباريات ذهابا وإيابا ومع المزيد من المواجهات، أمر سخيف".