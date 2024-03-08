بيريز يسخر من مبابي: من هو؟

شفق نيوز/ رد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بسخرية عندما سئل عن التعاقدات المتوقعة للفريق في الصيف المقبل، لاسيما كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ.

وطلب أحد المشجعين في فيديو نشرته وسائل إعلام إسبانية، من بيريز ضرورة التعاقد مع مبابي وديفيز، قائلا لرئيس ريال مدريد: عليك ضم ديفيز، قبل أن يجيب بيريز ساخرا "من هو ديفيز؟".

وعندما سئل بيريز عن موعد ضم كيليان مبابي، أجاب أيضا "من هو مبابي؟".

وتم تداول الفيديو بشكل واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، ولطالما أشارت الصحافة إلى أن ظهير بايرن ميونخ ومهاجم باريس سان جيرمان هما الاسمان اللذان يبدو أنهما قريبان من ريال مدريد في الموسم المقبل.