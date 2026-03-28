بيريز يحضّر لثورة داخل صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

مع اقتراب موسم الانتقالات الصيفية في كرة القدم، ودخول الأندية الكبرى في صراع التعاقدات، تبدو الحركة أكثر كثافة داخل أروقة نادي ريال مدريد، حيث ترى الصحافة الإسبانية أن مدير الملكي فلورنتينو بيريز، بدأ التحضير لثورة داخل صفوف الفريق.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تدرك أن الموسم الحالي، رغم بقاء المنافسة قائمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كشف عن ثغرات لا يمكن تأجيل علاجها إلى سوق الانتقالات فقط، ما دفع النادي لفتح عدة ملفات حساسة مبكرًا.

يُعد الخط الخلفي القضية الأكثر إلحاحًا داخل النادي الملكي. فالتعثر القاري أو الفشل في تقليص الفارق مع برشلونة قد يعيد الفريق إلى نقطة الصفر، وهو ما يفسر التحركات المبكرة لإعادة بناء الدفاع.

في هذا السياق، يبرز اسم أنطونيو روديجر كحجر أساس، حيث يسعى النادي لتجديد عقده رغم المخاوف المرتبطة بإصاباته المتكررة، إدراكًا لصعوبة إيجاد بديل بنفس الجودة في السوق.

في المقابل، لا تزال الشكوك تحيط بمستقبل إيدر ميليتاو بعد الإصابة، بينما تراجع مستوى ماركو أسينسيو، في وقت يحتاج فيه دين هويسن إلى مزيد من التطور.

أما دافيد ألابا، فإن اقتراب نهاية عقده يفتح الباب أمام تخفيف عبء مالي ضخم، يُقدّر بحوالي 20 مليون دولار سنويًا، وهو ما يمنح الإدارة هامشًا للتحرك في سوق المدافعين.

ورغم طرح أسماء بارزة مثل إبراهيما كوناتي ونيكو شلوتربيك، فإن تعقيد ملفاتهم التعاقدية يجعل المهمة أكثر صعوبة.

في ظل تعقيدات السوق، يدرس ريال مدريد خيارات داخلية، أبرزها استعادة جاكوبو رامون، الذي يقدم مستويات لافتة مع نادي كومو، مع وجود بند إعادة شراء يمنح النادي أفضلية.

وعلى مستوى الظهير الأيمن، يظهر اسم ديفيد خيمينيز كخيار منخفض التكلفة لتعويض الرحيل المتوقع للقائد داني كارفاخال، رغم تذبذب مستواه مؤخرًا.

في خط الوسط، تغيّرت المعادلة. فبعد أن كان تعويض توني كروس هاجسًا، نجح الجهاز الفني في إيجاد توازن جديد عبر منظومة رباعية، مع بروز أسماء شابة مثل تياجو بيتارش، وتطور ملحوظ في أداء أوريلين تشواميني.

لا يزال اسم رودري مطروحًا بقوة، خاصة بعد إبداء رغبته في ارتداء القميص الأبيض، إلا أن سجله الطبي يثير القلق داخل النادي. ورغم ذلك، فإن تكلفة الصفقة المقدّرة بين 50 و60 مليون يورو قد تُبرَّر إذا ضمن اللاعب الاستقرار الفني لسنوات.

وفي السياق ذاته، يراقب النادي وضع نيكو باز، مع إمكانية تفعيل بند إعادة شرائه مقابل 9 ملايين يورو، بعد تألقه اللافت خارج أسوار "سانتياجو برنابيو".

ونجح الجهاز الفني في استعادة أفضل نسخة من فينيسيوس جونيور، الذي بات قريبًا من تجديد عقده، فيما ينتظر النادي عودة إندريك بعد فترة إعارة، حيث أظهر إمكانيات بدنية وفنية واعدة رغم حاجته للتطور التكتيكي.

وبعيدًا عن المستطيل الأخضر، يدرس ريال مدريد خطوة استراتيجية تتمثل في إدخال مستثمر خارجي بنسبة تقارب 5٪ عبر شركة تابعة للنادي، دون المساس بهويته. وقد أكد فلورنتينو بيريز أن القرار سيُطرح للتصويت في اجتماع استثنائي مرتقب.