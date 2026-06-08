بيريز يحسم معركة رئاسة ريال مدريد و"السبيشل وان" يعود للبرنابيو رسمياً

شفق نيوز- مدريد

نجح فلورنتينو بيريز في الصمود في أول انتخابات رئاسية حقيقية لريال مدريد منذ عقدين من الزمن في الساعات الأولى من اليوم ‌الاثنين، ليضمن بقاءه على رأس النادي الإسباني لأربع سنوات أخرى.

وأعلنت قناة ريال مدريد التلفزيونية فوز قطب التشييد والبناء (79 عاماً) في حين أقر منافسه، قطب الطاقة المتجددة إنريكي ريكيلمي، بالهزيمة قبل أكثر من ساعة بقليل من إعلان النتائج الرسمية.

من جهته، أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عودته رسمياً إلى تدريب ريال مدريد بعد 13 عاماً من رحيله، عبر ظهور مفاجئ في فيديو أكد فيه فوز فلورنتينو بيريز في الانتخابات الرئاسية، ليتحقق بذلك الوعد الانتخابي الأبرز الذي قطعه الرئيس المُعاد انتخابه على نفسه.

وظهر مورينيو، أمام الكاميرا في فيديو عُرض خلال احتفالية فوز بيريز، وبابتسامة أجاب على سؤال "هل فاز فلورنتينو بيريز في الانتخابات؟" قائلاً: "نعم، بالطبع"، في إعلان رسمي غير مباشر عن عودته إلى الفريق الملكي.

وكان بيريز قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة المدرب البرتغالي إلى منصب المدير الفني للفريق الملكي في حال إعادة انتخابه رئيساً، في خطوة تهدف إلى إعادة الهيمنة الأوروبية للنادي.