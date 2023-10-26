بيريز يتراجع عن قرار يخص الكلاسيكو

شفق نيوز/ تراجع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن قرار مهم بشأن مواجهة برشلونة، السبت المقبل، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وكان بيريز قرر الذهاب إلى ملعب برشلونة لحضور الكلاسيكو، وحضور حفل الغداء قبل المباراة، بعد أن تخلف عن السفر في آخر موقعتين في الكتالونية، بسبب التوتر بين الناديين عقب اندلاع قضية نيغريرا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تراجع بيريز عن السفر لحضور الكلاسيكو، عقب التغريدة المسيئة التي أطلقها ميكيل كامبس، نائب المتحدث الرسمي باسم برشلونة، ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع بيريز عن الكلاسيكو لا يعود إلى التغريدة نفسها، لكن الصمت اللاحق من إدارة البلوغرانا، وعدم الاعتذار عن هذا التصرف.

وأوضحت أن ريال مدريد كان يحاول تهدئة الأجواء مع البارسا خلال الفترة الأخيرة، لكن التغريدة المسيئة أشعلت الخلافات مرة أخرى.

وكان كامبس قد كتب: "الأمر ليس مرتبطًا بالعنصرية، لكنه (فينيسيوس) يستحق صفعة على وجهه كونه أصبح مهرجًا وكسولاً".

وجاءت تغريدة كامبس، بعد مباراة الملكي مع سبورتنج براجا البرتغالي، مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي حسمها الميرنجي بهدفين صنعهما فينيسيوس، مقابل هدف.