"بيريز تواصل معه".. مورينيو يعود لقيادة ريال مدريد

شفق نيوز- متابعة

اقترب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة إلى ريال مدريد لقيادة الفريق في الموسم المقبل وفقا لما أوردته مصادر إخبارية إسبانية اليوم الثلاثاء.

وارتبط اسم جوزيه مورينيو، المدرب الحالي لنادي بنفيكا البرتغالي بالعودة إلى ريال مدريد بعد سنوات طويلة على رحيله عن ملعب سانتياغو برنابيو، إذ يعتبر محيط الريال أن المدرب المثير للجدل هو الشخص الأنسب لإعادة التوهج وروح الألقاب للفريق بعد موسمين مخيبين.

وتولى تدريب ريال مدريد الموسم الجاري تشابي ألونسو، الذي خلف كارلو أنشيلوتي قبل إقالته في يناير 2026، ليحل بدلا منه ألفارو أربيلوا، الذي خاض التجربة التدريبية الأولى في مشواره بعد أن أشرف على ريال مدريد كاستيلا (تحت 21 عاما).

وبات جوزيه مورينيو الهدف الأول لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بل أن بعض المصادر قالت إن الرجلين تواصلا بشكل رسمي لبحث توقيع عقد تعاون جديد.

وأفاد الصحفي البلجيكي الموثوق ساشا تافوليري أن الاتفاق داخل ريال مدريد تم رسميا على أن يكون جوزيه مورينيو هو المدرب القادم لكيليان مبابي ورفاقه بداية من موسم 2026 ـ 2027.

وأضاف تافوليري: "مورينيو هو المدرب الجديد للريال والإعلان الرسمي سيكون الأسبوع القادم، جرت مفاوضات رسمية بين المدرب وإدارة ريال مدريد بشأن العقد ومشروع النادي وأهدافه".

وختم الصحفي البلجيكي: "لقد أبدى فلورنتينو بيريز موافقته، الآن يبحث بنفيكا عن بديل لجوزيه مورينيو، ولن يكون روبن أموريم".

وخرج ريال مدريد هذا الموسم خالي الوفاض من كل المسابقات وآخرها الدوري الإسباني الأحد الماضي بعد الخسارة أمام برشلونة (2 ـ0) في الكلاسيكو، وقبل ذلك غادر سباق دوري أبطال أوروبا وسباق كأس الملك.