بيريرا البرازيلي يمنع الطلبة العراقي من التعاقد مع محترفين أجانب

شفق نيوز/ اكد ماجد ثامر مدير تراخيص الاتحاد العراقي، يوم الثلاثاء، أن فريق الطلبة تم حظره من قبل الاتحاد الدولي لعدم تسديده مستحقات لاعب برازيلي محترف سبق وان مثل الفريق رغم وجود اتفاق وعقد رسمي بين الطرفين.

وقال ماجد لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللاعب المحترف البرازيلي ويسلي بيريرا الذي مثل الطلبة كان قد رفع شكوى بوقت سابق للاتحاد الدولي، وقد اثبت ان ادارة الطلبة لم تسدد له مستحقاته، ليتخذ الاتحاد الدولي قرارا يحرم من خلاله نادي الطلبة ويمنعه من التعاقد مع لاعبين أجانب".

واشار الى انه "يجوز رفع المنع عن الطلبة في حال تسديد ادارة الطلبة لمبلغ المحترف البرازيلي في أي وقت".

واوضح ان "الحالة نفسها مرت على نادي الديوانية وان ادارة الديوانية قامت بالتسديد ورفع عنه المنع بعد أن سدد المبلغ لأحد اللاعبين المحترفين الذي قام بنفس الإجراء بتقديم شكوى ضد الديوانية".

ولفت الى ان "القرار سيبقى ساريا بحق الطلبة إلا في حال التسديد وتأكد الاتحاد الدولي من تسلم اللاعب مبلغه حينها يحق للطلبة التعاقد مع محترفين جدد".