بيدري يقبل اعتذار توني كروس: هذه هي كرة القدم

شفق نيوز/ قبل لاعب خط وسط منتخب إسبانيا لكرة القدم، بيدرو غونزاليس لوبيث، الشهير بـ"بيدري"، اعتذار نجم خط وسط منتخب ألمانيا المعتزل حديثا، توني كروس، بعد أن أنهى الأخير مشاركة بيدري في ما تبقى من مباريات في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

واستبعد بيدري من المشاركة في باقي مباريات يورو 2024 السبت الماضي، بعد إصابة مني بها في ركبته اليسرى تعرض لها خلال مواجهة تحدي قوي من كروس في الدقيقة السادسة من المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا في ربع النهائي على ألمانيا في اليوم السابق.

واعتذر كروس علنا لبيدري في منشور له عبر إنستغرام، وشكر لاعب خط الوسط الإسباني، اللاعب الألماني (34 عاما) الذي كان يلعب ما تبين بعد ذلك أنها كانت مباراته الأخيرة.

وكتب بيدري (21 عاما) عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "شكرا لرسالتك توني كروس.. هذه هي كرة القدم وهذه الأشياء تحدث، مسيرتك المهنية وسجلك سيبقيان للأبد".

وخرج بيدري من الملعب في الدقيقة الثامنة من مباراة الجمعة، التي انتهت بفوز إسبانيا بهدفين مقابل هدف، بفضل هدف الفوز الذي أحرزه نجم وسط بوروسيا دورتموند ميكل ميرينو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، الذي صنعه داني أولمو، بديل بيدري، صانع هدف إسبانيا الأول في المباراة.

وسيبقى بيدري مع المنتخب الإسباني حتى نهاية البطولة، في مباراة نصف النهائي، الثلاثاء، أمام فرنسا والمباراة النهائية بعد خمسة أيام، أمام الفائز من مباراة إنكلترا وهولندا، في حال وصول إسبانيا للنهائي.

وكتب بيدري: "أتيت لألمانيا من أجل يورو 2024، وسأبقى هنا حتى النهاية، لأن الحلم مستمر دون شك، هذا الأسبوع وقت التشجيع والمساهمة بطريقة أخرى مع هذه الأسرة العظيمة، إسبانيا، دعمهم ودعمكم جميعا أمر لا يصدق، لقد مرت اللحظة الأصعب وبدأت رحلة التعافي بالفعل، كي أعود بكامل قوتي قريبا مع برشلونة”.