بيتروفيتش يكثف التدريبات ويحدد موعد الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب

شفق نيوز/ حدد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم بتروفيتش المدة من 22-24 للكشف عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني والتي ستكون مدعمة باللاعبين المحترفين العراقيين الذين سيمثلون منتخبنا الوطني لكرة القدم في مباراتي العراق امام ايران ولبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال محمد عماد المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لوكالة شفق نيوز؛ ان "المدرب رفع الجرعات التدريبية الى وحدتين تدريبية يوميا، حيث قاد الفريق صباح اليوم في وحدة صباحية على ان يقود الفريق بوحدة تدريبية مسائية هذا اليوم ويستمر الحال حتى يحين موعد اللقائين المرتقبين".

وبين ان "الإصابة ستحرم المحترفين احمد ياسين وربين سولاقة من تمثيل المنتخب رغم ان ربين تماثل للشفاء وشارك تدريبات فريقه الا ان بتروفيتش يرى بانهما لن يكونا جاهزين ولا يسمح وضعهما للتاهيل في هذه الفترة".

اما بشأن دعوة المهاجم علي الحمادي أكد محمد أن "المدرب بيّن له بأنه سيتابع وضع ومستوى المهاجمين الحاليين علاء عباس وعلي يوسف وايمن حسين وثم يقرر اختيار تشكيلة خط الهجوم".

ونفى عماد محمد؛ ان "يكون عدد من اللاعبين رفضوا تمثيل المنتخب العراقي"، موضحاً أن "هناك أسماء معينة جديدة طلبنا انضمامها للمنتخب مثل ايمار شيل وأمين الدخيل وكيفن يعقوب طلبوا وقتا واخذ فسحة من التفكير لكنهم لم يرفضوا تمثيل المنتخب وسيكون دور الاتحاد في مخاطبتهم والاتفاق معهم للالتحاق بالمنتخب الوطني في الوقت المناسب وبعد وصولهم لقناعة تامة".

واكد ان "كل اللاعبين العراقيين المحترفين الذين مثلوا المنتخب في مباريات سابقة، أبدوا جاهزيتهم لتمثيل المنتخب"، مبينا ان "الاتحاد تسلم كتب عدم ممانعة من انديتهم التي يحترفون فيها بغية التحاقهم بالمنتخب الوطني وسيتم تفريغهم يوم 24 من هذا الشهر للالتحاق بالمنتخب الوطني وخوض مباراتي ايران ولبنان بعد ان تظهر القائمة وتواجد اسمائهم ضمن التشكيل الكامل للمنتخب".