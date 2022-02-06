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بيتروفيتش يرفض مغادرة بغداد إلا بعد صرف مستحقاته المالية

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-06T19:37:30+0000
بيتروفيتش يرفض مغادرة بغداد إلا بعد صرف مستحقاته المالية

شفق نيوز / كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أن زيليكو بترفيتش، مدرب المنتخب العراقي المُقال، رفض مغادرة العاصمة بغداد، إلا بصرف مستحقاته المالية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "بيتروفيتش يقيم الآن في إحدى فنادق بغداد، ويرفض العودة إلى بلده، إلا في حال حسم مستحقاته المالية"، مبيناً أن "الاتحاد سيتداول الموضوع مع المدرب لحسم مستحقاته التي بذمته".

وأشار إلى أن "الاتحاد تعهد بتأمين مستحقات بترفيتش، في أقرب فرصة، ليعود إلى بلده بأسرع وقت".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر إعفاء المدرب بيتروفيتش من مهمة تدريب المنتخب بعد نتائجه السلبية التي خرج بها المنتخب العراقي في المباريات السابقة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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