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بيتروفيتش يختار خمسة محترفين لمباراة ايران وعينه على إثنين آخرين

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-27T07:13:18+0000
بيتروفيتش يختار خمسة محترفين لمباراة ايران وعينه على إثنين آخرين

شفق نيوز/ كشف مصدر في الجهاز الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم، ان مدرب الفريق بيتروفيتش اختار أسماء عدد من اللاعبين المحترفين لضمهم لصفوف المنتخب استعدادا للقاء إيران الشهر المقبل، ضمن التصفيات الخاصة لكأس العالم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الدعوة شملت كل من أمير العماري، زيدان إقبال، ريبين سولاقا، علي الحمادي، ومهند جعاز، ومن المؤمل اضافة أحمد ياسين وجستن ميرام.

ويتجمع المنتخب العراقي يوم 17 من الشهر المقبل على ان يخوض مباراة ودية في 21 من الشهر المقبل، استعداداً للقاء إيران في طهران يوم 27 كانون الثاني المقبل، ولبنان في الأول من شباط المقبل.

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