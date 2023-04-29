گبيان يحظى بثقة الهيئة العامة رئيساً لنادي الحشد الشعبي

شفق نيوز/ نظم نادي الحشد الشعبي الرياضي مؤتمره الانتخابي، يوم السبت، في مقر أكاديميته بإشراف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وفقاً لقانون الاندية الرياضية 18 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988 النافذ.

وأسفرت الانتخابات عن فوز ثمانية مرشحين حصلوا على ثقة الهيئة العامة وهم، خالد عبد الواحد گبيان الاعلى اصواتاً بـ125 صوتاً، وعباس فاضل جواد 122 صوتاً، ومحمد طاهر حمود 120 صوتاً، وعلي اكبر ولي 113 صوتاً، ومحمد كاظم عاشور 113 صوتاً، ومهند نجم عبد 112 صوتاً، وقطر الندى عليوي عريبي 112 صوتاً، واحمد خليل ياسين 109 أصوات.

وبعد المؤتمر الانتخابي تم توزيع المناصب على النحو التالي، خالد گبيان رئيسا للهيئة الادارية، وعلي اكبر نائباً لرئيس الهيئة الادارية، وعباس فاضل اميناً للسر، ومحمد طاهر امينا ماليا، وكل من مهند نجم عبد، ومحمد كاظم عاشور، واحمد خليل ياسين، وقطر الندى عليوي عريبي، اعضاء للهيئة الادارية للاربع سنوات المقبلة لادارة نادي الحشد الشعبي.