بيان مشترك.. الزوراء والقوة الجوية يرفضان إسناد مبارياتهما للحكم واثق محمد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارتا ناديي الزوراء والقوة الجوية، يوم السبت، الاتفاق بشكل رسمي على تقديم كتاب مشترك إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم يتضمن رفضهما القاطع لإسناد أي مباراة من مباريات الفريقين للحكم واثق محمد، طوال الموسم الكروي الحالي سواء كحكم وسط او في منظومة الفار.

وبحسب بيان مشترك، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة الناديين تؤكد أن هذا القرار جاء على خلفية الغبن التحكيمي الكبير والأخطاء المتكررة والمؤثرة التي شهدتها مباريات دوري نجوم العراق والتي كان للحكم المذكور دور مباشر فيها وأسهمت بشكل واضح في التأثير السلبي على نتائج الفريقين وأخلت بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة".

وأضاف البيان "تؤكد الإدارتان رفضهما إسناد أي مباراة للحكم ذاته لفريق الشرطة أيضاً نظراً لتكرار الحالات التحكيمية المثيرة للجدل وما رافقها من اعتراضات واسعة داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية الأمر الذي انعكس سلباً على سمعة المنافسة ونزاهتها".

وتابع البيان أن "هذا الموقف لا يهدف إلى التصعيد أو الإساءة لأي جهة، وإنما يأتي في إطار الحرص على حماية حقوق الناديين والدفاع عن نزاهة المسابقة والمطالبة بتطبيق المعايير المهنية المعتمدة في تقييم أداء الحكام ومحاسبة المقصرين وفق اللوائح المعمول بها".

كما طالبت الإدارتان لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم بـ"إجراء مراجعة شاملة لأداء بعض الحكام واتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة تتضمن تعزيز الرقابة الفنية وتفعيل دور تقنية الفيديو المساعد (VAR) بشكل أكثر فاعلية بما يضمن تقليل الأخطاء التحكيمية المؤثرة مستقبلاً".

وختم البيان بـ"تحتفظ إدارتي الزوراء والقوة الجوية بكامل حقوقهما القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم الاستجابة لمطالبهما المشروعة من قبل اتحاد كرة القدم مع التأكيد على دعمهما لأي جهود إصلاحية تهدف إلى تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستوى دوري نجوم العراق".