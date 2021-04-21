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بيان "استغراب" من الأولمبية العراقية بشأن "نهج" رعد حمودي

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-21T19:20:11+0000
بيان "استغراب" من الأولمبية العراقية بشأن "نهج" رعد حمودي

شفق نيوز / أصدرت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الأربعاء، بيانا أعربت فيه عن استغرابها من تفرد رعد حمودي بالقرارات.

وجاء في بيان للجنة الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نواب و أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يستغربون إصرار رعد حمودي سلمان، على الانفراد بالقرارات بطريقة تتعارض مع قانون اللجنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٩ والنظام الداخلي رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، بما يؤسس لعمل فردي لا يخدم الحركة الأولمبية في العراق".

وأوضح البيان الصادر من المكتب الاعلامي للجنة، بخصوص عمل مركز التسوية والتحكيم ولجنة الأخلاقيات أن ذلك يمثل "نهجا خاطئا بطريقة إدارة العمل في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، إذ لم تصدر هكذا قرارات في الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي".

وأكد أعضاء المكتب التنفيذي، وفقا للبيان، على "التزامهم بنهج العمل التضامني ورفضهم لسياسة المحاور والتكتلات الانتخابية، واضعين ثقة الجمعية العامة وطموحات الشارع الرياضي نصب أعينهم وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة".

أعضاء المكتب التنفيذي (إياد نجف إلياس، حيدر حسين الجميلي، أحمد حنون الساعدي، جميل عزيز العبادي، عادل عيدان غيلان، إبراهيم جبار شنين، بختيار فريق رسول، بيداء كيلان محمود، عدنان طعيس عكار، باسم أحمد محمد).

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