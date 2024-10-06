"أبو طبر" يجري فحوصات أخيرة لتأكيد جاهزيته

شفق نيوز/ توجه مهاجم المنتخب العراقي لكرة القدم، ونادي الخور القطري، أيمن حسين، يوم الأحد، إلى قطر بغية إجراء الفحوصات النهائية قبل الالتحاق بتجمع المنتخب في البصرة، وتمثيل ناديه في الاستحقاقات المقبلة.

وقال مصدر مقرب من أيمن حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "إجراء الفحص جاء بناء على طلب نادي الخور لإزالة الشكوك حول جاهزية أيمن من عدمها رغم التطمينات وبدئه بالتدريبات".

وأشار المصدر، إلى أن المنتخب العراقي يستعد لملاقاة فلسطين بالتصفيات الآسيوية في البصرة، في العاشر من الشهر الحالي، بينما يحتاجه أيضا نادي الخور القطري لأن لديه مباراة بالدوري القطري في الثامن عشر من الشهر الحالي وسيكون بامس الحاجة لهدافه أيمن حسين، ويسعى للتأكد من جاهزيته بالكامل قبل اللقاء.

‏وكان أيمن حسين قد أعلن شفاءه التام، وقد بدأ تديباته بإشراف مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس في بغداد، بعد تماثله للشفاء بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب العراق امام منتخب عمان في أولى مباريات التصفيات التي جرت في البصرة.