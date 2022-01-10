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"أبو حالوب" يودع نادي النجف إلى وجهة مجهولة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-10T11:29:52+0000
"أبو حالوب" يودع نادي النجف إلى وجهة مجهولة

شفق نيوز/ أعلن لاعب فريق نادي النجف لكرة القدم محمد عبد الزهرة "أبو حالوب"، يوم الاثنين، عن انتهاء مشواره مع "غزلان البادية" احتجاجاً على "إساءات" بدرت من بعض الجمهور بحقه.

وقال عبد الزهرة في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز "انتهت اليوم رحلتي مع فريقي النجف بعد رحلة اعتبرها من اهم المحطات في حياتي حيث كسبت من خلال هذه المحطة اناس دخلوا قلبي واصبحوا جزءاً من حياتي، ولهذه المدينة المقدسة معزة خاصة بفضل اهلها الطيبين الذين لهم دين في عنقي لن انساه مطلقا".

واضاف "اعلن اليوم وبمرارة بالغة انتهاء رحلتي مع النجف وذلك تلبيةً لرغبة القلة القليلة من جماهير النجف التي شتمتني رغم اني كنت المصد الاول لكل مشكلة تواجه الفريق".

وتابع "حاولت بكل ما املك ان ابعد كل سوء عن الفريق طوال موسمين، ولله الحمد استطعت بمساعدة زملائي اللاعبين والمدربين وادارة الفريق المتمثلة برضوان الكندي (رئيس نادي النجف) والمحافظ (السابق) لؤي الياسري الحفاظ على كيان النادي ووقوفه مع الكبار رغم الازمة المالية الخانقة".

واردف عبد الزهرة "وضعت اسم النجف اولا ودافعت عن النادي بكل ما املك وهذا واجب وليس منة، لكن للاسف الشديد هناك من دفعني للخروج رغماً عني، رغم المساعي الحثيثة من قبل الجماهير (المحبة) للنادي من اجل بقائي لكني فضلت الخروج كي لا اخسر الكثير كون ان هناك اصوات قليلة شتمتني وبعثوا لي رسائل انتقصت مني، ولأجلهم اعلنت انتهاء رحلتي".

وختم بالقول "نادي النجف اسم كبير وعظيم ويمتلك قاعدة جماهيرية تستحق الفداء. وكل ما اطلبه من الجماهير ان ابقى في قلوبكم دون ان يزعل احد على ابو حالوب".

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