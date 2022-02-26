بوكيتو يدير ظهره للشياطين الحمر من أجل الملكي

شفق نيوز/ حسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، موقفه من تولي تدريب مانشستر يونايتد خلفا للألماني رالف رانجنيك، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

ووفقاً لصحيفة "سبورت"، فأن بوكيتينو أدار ظهره للشياطين الحمر، حيث يفضل صاحب الـ49 عاما انتظار فرصة تدريب ريال مدريد، في ظل غموض مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويحلم بوكيتينو منذ سنوات طوال، بالعمل كمدير فني للفريق الملكي، رغم التقارير التي أفادت بتفويته هذه الفرصة في عام 2018.

ويصطدم بوكيتينو بالريال، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال مارس آذار المقبل، بعدما نجح في قيادة سان جيرمان للفوز عليه (1-0) في جولة الذهاب.

وبات مستقبل مدرب الميرينجي، كارلو أنشيلوتي، مشكوكًا فيه بعد هذه الهزيمة، بحسب تقارير صحفية.