بوكا جونيورز يهزم برشلونة ويتوج بكأس مارادونا

شفق نيوز/ اقتنص فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني لقب كأس مارادونا بعد فوزه على نظيره برشلونة الإسباني بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل (1-1).

وأقيمت المباراة مساء الثلاثاء، على ملعب "مرسول بارك" معقل نادي النصر، في العاصمة السعودية الرياض، في مباراة النسخة الأولى على لقب كأس مارادونا، احتفاء بمرور عام على وفاة الأسطورة الأرجنتيني في 25 نوفمبر 2020، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويُعتبر فريقا برشلونة وبوكا جونيورز من بين أبرز الفرق التي لعب لهما النجم الأرجنتيني الراحل، كما أنهما يمثلان مرحلة مهمة في مسيرته الكروية ولذلك تم اختيارهما لخوض مباراة كأس مارادونا.

وتقدم فيران جوتغلا بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 51، من تصويبة رائعة داخل منطقة علميات بوكا جونيورز.

وفي الدقيقة 77 سجل إكسيكويل زيبالوس هدف التعادل لبوكا جونيورز بعدما تلقى عرضية متقنة وضعته في مواجهة حارس البرسا ليسكن الكرة الشباك.

وجاءت أول فرص المباراة لصالح برشلونة عن طريق لاعبه الشاب ريكي بويغ في الدقيقة الخامسة وأخرجها دفاع بوكا.

وفي الدقيقة 12 أهدر ريكي بويغ فرصة أخرى بعد تسديدة تصدى لها حارس بوكا جونيورز بنجاح.

وفي الدقيقة 13 كاد بوكا جونيورز يقتنص هدفا بعد خروج متهور لحارس مرمى برشلونة نيتو، لكن مرت الكرة بسلام في نهاية الأمر.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، لتتجه إلى ركلات الترجيح ليحسمها الفريق الأرجنتيني بنتيجة (4-2).

وشهد تشكيل برشلونة، تواجد البرازيلي داني ألفيس لأول مرة بقميص الفريق الكتالوني، بعد انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر، حيث ارتدى القميص رقم 8.

ولعب ألفيس المباراة كاملة وظهر بمستوى جيد، تمهيدا لمشاركته مع الفريق بداية من شهر يناير المقبل، حيث سيتم قيده في سوق الانتقالات الشتوية.

واعتمد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على العديد من اللاعبين الشباب من فريق الرديف، واللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي مع البارسا في الفترة الحالية لتحضيرهم.

وكان مارادونا قد بدأ مسيرته الرياضية مع فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني موسم 1981 – 1982، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني الذي لعب معه موسمين حتى 1984، ثم انتقل مرة أخرى إلى نابولي الإيطالي الذي بقي معه حتى عام 1991، وانتقل بعد مدة قصيرة إلى نادي إشبيلية، ثم عاد مرة أخرى إلى ناديه الأول الذي بقي بين صفوفه حتى اعتزاله عام 1997.