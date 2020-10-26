بوغبا يكشف حقيقة اعتزاله اللعب مع فرنسا

شفق نيوز/ نفى النجم الفرنسي بول بوغبا، الإثنين، الأنباء التي تحدث عن اعتزاله اللعب دوليا، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن أزمة المدرس المقتول.

ووصف لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي، هذه الأنباء بـ "المزيفة" وذلك في صفحته الشخصية على تطبيق تبادل الصور الشهير إنستغرام.

كانت صحيفة الصن، أفادت أن بوغبا قرر التخلي عن قميص الديوك الفرنسية، بعد تصريحات ماكرون هذا الشهر ضد "الإسلام المتطرف".

وكتبت بوغبا: "هذه الأخبار غير صحيحة إطلاقا، بعض الصحافيين لا يتصرفون بمسؤولية عند كتابة الاخبار، ولا يتحققون مما يكتبونه".

وتعهد بوغبا، الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب فرنسا 2018، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة الإنكليزية التي نشرت الخبر.

وأعلن الزعيم الفرنسي هذا الشهر الحرب على "الانفصالية الإسلامية" التي يعتقد أنها تسيطر على بعض الجاليات المسلمة في فرنسا.



