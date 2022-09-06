بوغبا يقرر اجراء عملية جراحية والغموض يحيط بمشاركته في مونديال قطر

شفق نيوز / أعلن مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن خضوع لاعب فريقه بول بوغبا لعملية جراحية لإزالة الغضروف في ركبته اليمنى بعد رفضه اللجوء إليها مطلع آب الماضي، فيما أثيرت علامات استفهام حول قدرته على المشاركة في صفوف منتخب بلاده في مونديال قطر بعد شهرين ونصف.

وقال ماسيميليانو أليغري في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فريقه لباريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء: "خرج بوغبا لكي يتدرب هذا الصباح لكنه توقف ثم قرر إجراء العملية الجراحية".

وأشار إلى أنه لن يعتمد عليه من الآن وحتى فترة التوقف قبل كأس العالم المقررة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين".

وذكرت تقارير في الصحف الإيطالية بأن التعافي من عملية جراحية في الغضروف يتطلب من 6 إلى 8 أسابيع ما يعني إمكانية أن يتواجد بوغبا ضمن التشكيلة الرسمية للمدرب ديدييه ديشامب للمونديال.

وبحسب مصادر مقربة من النادي، فإن يوفنتوس سيصدر بيانا بعد خضوع اللاعب للعملية التي لم يحدد موعد لها حتى الآن.

وكان بوغبا تعرض للإصابة أواخر يوليو الماضي خلال استعدادات فريقه للموسم الجديد وفضل حينها عدم الخضوع لعملية جراحية بل لعلاج فيزيائي على مدى 5 أسابيع يتضمن تدريبات في المسبح وبعض تدريبات اللياقة البدنية.