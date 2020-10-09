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بوغبا: من لا يحلم باللعب لريال مدريد

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-09T05:15:48+0000
بوغبا: من لا يحلم باللعب لريال مدريد

شفق نيوز/ علق الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، على الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال بوجبا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "وجود اتصالات مع زيدان؟ لقد ترددت العديد من الأنباء حول هذا الأمر.. ماذا يمكنني أن أقول؟ بالتأكيد كل اللاعبين يحبون اللعب لريال مدريد".

وأضاف: "إذا تحقق هذا الأمر سيكون حلمًا.. لم لا أحقق ذلك ذات يوم؟ لكن كما قلت من قبل، أنا في مانشستر يونايتد وأحب فريقي، وسأقدم كل شيء الآن لأستمتع بأدائي هنا، وأرد الجميل للنادي".

وتابع: "التجديد مع يونايتد؟ لقد تحدثوا كثيرًا عن هذا الأمر، إلا أنه لا توجد أي مستجدات.. أفضل التركيز على أدائي وعودتي إلى مستواي، قبل كل شيء.. لم أتحدث مع إد وودوارد عن التجديد".

وأتم نجم الديوك: "أتخيل أنه سيأتي وقت يتحدث فيه النادي معي، وربما يقدم لي عرضًا، أو قد لا يحدث ذلك.. في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء، ولا يمكنني التحدث عن أمر لا أعرفه".

 


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