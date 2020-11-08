بوعد من درجال.. مدرسة عمو بابا تباشر بتدريباتها

شفق نيوز/ اعلنت ادارة مدرسة عمو بابا الكروية عن مباشرتها بالوحدات التدريبية على ملعب الشعب الثاني، بعد وعد قطعه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

وقال مدرب المدرسة الكابتن عصام خليل لوكالة شفق نيوز؛ ان "الكابتن عدنان درجال زار تدريبات فرق المدرسة وتفاجأ بالأعداد الكبيرة للاعبين".

واضاف خليل، ان "درجال وعد شخصيا بتوفير كل متطلبات واحتياجات المدرسة".

واوضح ان "المدرسة في كل عام ترفد اندية الزوراء والجوية والطلبة والشرطه وباقي الاندية العراقية باعداد كبيرة من اللاعبين، فضلا عن رفد منتخبات الناشئين والاشبال.

وختم كابتن خليل تصريحه بالقول؛ ان "المدرسة ستبقى على عهدها وفية لرمز الكرة العراقية ومؤسسها الراحل عمو بابا".

يذكر إن مدرسة عمو بابا الكروية التي تقع في العاصمة بغداد، تأسست في العام 2001 وتضم حالياً نحو 300 برعم، وخرّجت بعض الأسماء التي تعلب حالياً ضمن صفوف الأندية والمنتخبات العراقية، منهم همام طارق، وعلي عدنان، وآخرين.