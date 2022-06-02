بوساطة البرلمان.. أزمة نادي القوة الجوية تنتهي باستقالة جماعية للهيئة الإدارية

شفق نيوز/ قررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الخميس، تقديم استقالة جماعية في شهر تموز/ يوليو المقبل، وإجراء انتخابات لتشكيل هيئة جديدة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت اليوم اجتماعاً بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وأمين سر النادي اللواء الركن محمد صوب الله، والأمين المالي الدكتورة رشا طالب، والأعضاء هيثم كاظم، وماجد الساعدي، وموفق الزهيري، وعلي زغير، وتقرر تقديم استقالة جماعية لأعضاء الهيئة في الخامس من شهر تموز المقبل.

واضافت انه سيتم تشكيل هيئة مؤقتة من أعضاء الهيئة العامة تدير أمور النادي لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ومن ثم تحديد موعد لإجراء الانتخابات لتشكيل هيئة إدارية جديدة.

واشارت الى انه سيتم اعتماد أسماء الهيئة العامة المسجلين بالمؤسسات الرسمية وهم 264 عضوا، فضلا عن إلغاء استثمار أرض النادي بمنطقة الحبيبية شرقي بغداد.

وتابعت الهيئة الادارية انه تم الإتفاق على هذه النقاط والاتصال هاتفياً بقائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد، واعلامه بتفاصيل النقاط المشار إليها في هذا الإجتماع.

وشهدت إدارة نادي القوة الجوية خلافات حادة في الآونة الأخيرة دفعت برئيس النادي شهاب جاهد، وعضو الادارة علي زغير، وأمين سر النادي محمد صوب الله، الى تقديم استقالاتهم في يوم الاحد 22 ايار/ مايو الماضي بعد تدهور نتائج الفريق على الصعيد المحلي والآسيوي.

ويوم السبت الماضي أعلن رئيس نادي القوة الجوية، شهاب جاهد، انه ينوي عقد مؤتمر استثنائي للهيئة العامة للنادي، بعد استحصال الموافقات الأصولية، وقال إنه سيشهد حل الهيئة الإدارية للنادي، واختيار هيئة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، والتحضير لإقامة انتخابات جديدة.

وفي اليوم التالي الأحد أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، هيثم كاظم، أن الهيئتين الإدارية والعامة، لا "تعترف" بالمؤتمر الذي سيعقد في قيادة القوة الجوية، بقيادة رئيس النادي وأمين سرّه المستقيلين.

وقال كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة التي تضم الهيئة الإدارية والعامة الرسمية، ستعقد مؤتمراً في قاعة المهندسين بشارع فلسطين شرقي بغداد، بنفس وقت انعقاد مؤتمر (الفساد)"، على حد قوله.