بورصة تعاقدات دوري نجوم العراق "تشتعل"

شفق نيوز- بغداد

تتسارع الأندية العراقية في تعاقداتها واستقطابات أسماء مهمة لفرقها الكروية، لاسيما فريق الغراف الوافد حديثاً لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتعاقدت إدارة نادي الغراف مع المدافع التونسي وائل بن عثمان، ليضاف إلى قائمة الكبار في الفريق الكروي قادماً من نوروز، لموسم واحد.

بينما التحق اللاعب السابق للنادي البنزرتي التونسي، علاء الدين البوعلاقي، بدوري نجوم العراق بعد أن أمضى عقداً مع فريق الغراف العراقي أيضاً في انتقال حرّ، إذ كانت إدارة النادي البنزرتي قد فسخت عقدها معه بالتراضي.

بينما تعاقدت إدارة نادي الكرمة مع اللاعب العراقي الموهوب عمر محباس "عمروش" قادماً من نادي الجولان.

بينما ودع الحارس الدولي محمد صالح فريقه السابق دهوك ليلتحق بناديه الجديد القوة الحوية ليحمي عرين "الصقور" لموسم واحد.

كما وقع اللاعب رمضان صديق "سيبو" عقده مع نادي القوة الجوية لتمثيل فريقه الكروي لموسم واحد.

بينما تلقى لاعب المنتخب العراقي، ونادي القوة الجوية، مصطفى سعدون عرضاً رسمياً من نادي "غينت" البلجيكي، بقيمة تتجاوز المليون دولار. ويُعد نادي "غينت" من أبرز الأندية في الدوري البلجيكي والأوروبي.

ودخل نادي زاخو بقوة في مفاوضات متقدمة مع ثنائي المنتخب العراقي مهند علي "ميمي" هداف دوري النجوم ولاعب الشرطة، ومع أسامة رشيد لاعب نادي أربيل في الموسم الأخير، ومن المؤمل أن تحسم الصفقتين في الساعات المقبلة.

بينما يفاوض نادي دهوك الحارس محمد حسن للذود عن عرين "صقور الجبال" للموسم الكروي المقبل بديلاً للحارس محمد صالح الذي التحق بناديه الجديد القوة الجوية.

كما دخل نادي الشرطة في مفاوضات متقدمة مع لاعب المنتخب الأردني حسام أبو الذهب لتمثيل "القيثارة" الموسم المقبل، وتعد الصفقة مميزة في حال تمت لتعزيز قوة الشرطة الذي يسعى المحافظة على اللقب، لاسيما أن أبو الذهب يعد من اللاعبين البارزين في منتخب الأردن.