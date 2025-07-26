بورصة تعاقدات الأندية العراقية تشتعل بصفقات من العيار الثقيل

شفق نيوز- بغداد

رفعت الأندية العراقية سقف تعاقداتها بعد دخول البعض منها بقوة إلى بورصة التعاقدات الصيفية وتقديمها عروضاً مغرية لأبرز نجوم الكرة العراقية المحليين وكذلك الاجانب المحترفين حيث تعاقدت وجددت إدارات الأندية بصفقات من العيار الثقيل.

وجدد نادي دهوك عقد الإيفواري زاكري، كما جدد النادي للاعبه أحمد علي، لموسم آخر ليكون ضمن فريق صقور الجبال الموسم المقبل، فيما أعلن النادي عن الحفاظ على نجمه هارون أحمد، بعد عروض مغرية قدمت له من أندية أخرى ليستمر في الذود عن ألوان الفريق، بعد مستويات مميزة جعلته هدفاً لأكثر من نادٍ لكنه استقر على ناديه كجزء من رد الوفاء.

فيما جددت إدارة الشرطة عقدها للمحترف السوري محمود المواس، ليبقى شرطاوي بشكل رسمي للموسم الخامس على التوالي، فيما حسم الشرطة الجدل بشأن مدافع المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية مصطفى سعدون، ليكون لاعباً ضمن صفوف فريقه الجديد الشرطة الموسم المقبل.

وحسم نادي زاخو تجديد عقده مع قائد وسط ميدان فريقه محمد علي عبود، الذي كان أحد أبرز عناصر وصناعة اللعب الفريق خلال الموسم الماضي وتم التجديد له لموسم واحد.

إلى ذلك دخل ناديا الطلبة ودهوك، بمفاوضات قوية لضم المهاجم التونسي عماد اللواتي، ليكون ضمن صفوف أحد الفريقين، لكن الطلبة الأقرب للتوقيع لاسيما وأنه يرغب بضمه بشكل أوسع.

بينما وقع هداف منتخب الأردن علي علوان، رسميا بحضوره على عقد انضمامه لنادي الكرمة.

في حين يجري نادي الميناء الرياضي، تحركاته الواسعة على لاعبين برزوا في دوري الموسم الماضي وهم حارس مرمى القوة الجوية محمد رحيم، ومن الشرطة فيصل جاسم، ومن الطلبة مهدي كامل، ومن الزوراء محمد رضا، وقام النادي بمفاتحتهم ومفاتحة محترفين سيعلن عن أسمائهم قريبا.