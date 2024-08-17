بورصة انتقالات اللاعبين في دوري النجوم.. محترفون ومحليون ينضمون لأنديتهم الجديدة

شفق نيوز/ أجرت أندية عراقية عدة، تعاقدات جديدة مع لاعبين لتمثيل فرقها في دوري نجوم العراق للموسم المقبل.

وفي ضربة مزدوجة، أعلن نادي زاخو، تعاقده مع لاعب المنتخب الأردني محمد أبو حشيش ولاعب المنتخب السوري محمود الأسود، لتمثيل الفريق بالموسم الجديد .

وبشكل رسمي أعلن قائد الفيصلي الأردني سالم العجالين انتقاله إلى صفوف الحدود لتمثيله الموسم المقبل في دوري نجوم العراق.

وتعاقد الزوراء، مع المدافع أنور طرخات، قادماً من الجيش الملكي المغربي، فيما تعاقد نادي الكرمة مع اللاعب عباس قاسم، قادما من الزوراء.

وضم نادي دهوك رسمياً المهاجم الغاني (جيلبرت كومسون) والذي كان لاعباً سابقاً في الدوري النرويجي والتركي، قادما من روان الفرنسي، كما تعاقد مع اللاعب العراقي زانا علي.