بورصة النجوم تشتعل.. أندية الدوري العراقي ترفع سقف التعاقدات

شفق نيوز– بغداد

تشهد أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم نشاطاً مكثفاً في سوق الإنتقالات، مع ارتفاع سقف التعاقدات و التجديدات في إطار التحضير لموسم تنافسي يسعى فيه الجميع إلى المنافسة على اللقب.

فقد تعاقدت إدارة نادي الميناء مع محترفين من شمال أفريقيا، هما التونسي ضياء الدين الجيوني والمغربي رضا الماجي، لتمثيل الفريق لموسم واحد، كما جددت عقد قائد الفريق علاء عبد الزهرة لموسم إضافي.

وأبرم نادي الغراف تعاقدين مع اللاعبين عباس فوزي، القادم من أمانة بغداد، ومصطفى رعد، القادم من دهوك، فيما صادقت إدارة نادي الكهرباء على صفقة انتقال اللاعب أحمد صلاح من الكرخ لموسم واحد.

من جانبه، ضم نادي القوة الجوية اللاعب اليمني حمزة الريمي بعقد يمتد لموسم واحد، فيما يجري مفاوضات مع مدافع الطلبة السابق علي فائز لضمه إلى صفوف الفريق.

وأنهى نادي دهوك صفقة انتقال قائد المنتخب الأولمبي السابق منتظر محمد، قادماً من نادي مس رفسنجان الإيراني، بعقد لموسم واحد.

وفي خطوة لافتة، توصلت إدارة نادي الطلبة إلى اتفاق نهائي مع لاعبي زاخو، أمجد عطوان وأحمد إبراهيم، إلى جانب قائد القوة الجوية السابق سعد عبد الأمير، للانضمام إلى الفريق بناءً على طلب المدرب طلال البلوشي.

كما بات مدافع المنتخب الفلسطيني ياسر حمد قريباً من التوقيع مع نادي الشرطة، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين.

وأتم نادي الزوراء صفقة انتقال نجم خط الدفاع الدولي أكام هاشم قادماً من الشرطة، في عقد يمتد لموسم واحد. وتم التوقيع في محافظة أربيل بحضور رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، حيدر شنشول، بعد توافق الرغبة بين اللاعب والنادي.