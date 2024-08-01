بورصة التعاقدات الكروية تتواصل استعداداً لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تواصل أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم، تجديد تعاقداتها واستقطاب لاعبين جدد لتمثيلها في الموسم المقبل 2024-2025.

وتعاقد نادي النجف الرياضي مع الدولي علي فائز، ومحمد جواد، قادمان من نادي الطلبة، كما جدد عقود اللاعب محمد قاسم، وحارس المرمى سرهنك محسن، وكذلك عاد اللاعب أحمد عبد الحسين إلى النادي قادماً من القوة الجوية.

بينما تعاقد نادي كربلاء مع اللاعب ذو الفقار يونس عبد علي قادماً من نادي دهوك، واللاعب المالي ماكان سامبالي قادماً من النجف، والإيفواري علي دياكيتي قادماً من دوري مالطا.

في حين تعاقد نادي ديالى المتأهل حديثاً لدوري النجوم مع ثلاثة لاعبين جدد لتمثيل الفريق الموسم المقبل وهم، ماثيوس إدواردو قادماً من نادي الشباب البحريني، والنيجيري بنيامين آكور قادماً من نادي نفط ميسان، والمنتصر بالله فؤاد قادماً من نادي الكهرباء.

وأعلن نادي الكرمة المتأهل حديثاً أيضاً لدوري نجوم العراق عن أول صفقاته للموسم الجديد بالتعاقد مع التونسي ناجح فرحاني.

وأخيراً تعاقد نادي نفط ميسان مع اللاعب محمد سلام قادماً من نادي الكهرباء.