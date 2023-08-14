بورصة التعاقدات الصيفية تتسارع في الأندية العراقية

شفق نيوز/ تواصل فرق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، تعاقداتها في فترة الانتقالات الصيفية لضمّ لاعبين جدد محليين ومحترفين لتدعيم صفوفها استعداداً للموسم المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن النادي جدد مع لاعبيه الذين برزوا في الموسم السابق، كما تعاقد مع لاعبين آخرين لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل.

وأضاف "القوة الجوية سيظهر بشكل أفضل في الموسم المقبل، لاسيما مع وجود لاعبين مميزين يقودهم مدرب كبير مثل أيوب أوديشو"، مشيراً إلى أن "الإدارة جددت مع اللاعبين إبراهيم بايش، ومحمد قاسم، وكاظم رعد، ومحمد الباقر، ومنتظر عبد الأمير".

وأشار إلى أن "الإدارة تعاقدت مع شهاب رزاق فرحان الذي انضم لصفوف نادي القوة الجوية قادماً من الكرخ، ومهاجم المنتخب اليمني أحمد السوري، والمهاجم الغاني سامبسون إدوكو، ومع المدافع الموريتاني بكاري انجاي قادماً من الحدود لتمثيل الصقور في الموسم المقبل ولموسم واحد".

وتابع كاظم "من المؤمل أن ينظم لاعبا منتخب العراق أيمن حسين وأمجد عطوان لصفوف القوة الجوية لتمثيل الصقور الموسم المقبل".

إلى ذلك، تعاقد نادي زاخو رسمياً مع حارس المرمى علي كاظم الذي مثّل منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، وكذلك نادي نفط الوسط، لتمثيل الفريق في الدوري العراقي للمحترفين.

بينما وقّع محمد زامل عقد انضمامه لنادي الميناء قادماً من نادي النجف، كما تعاقد الميناء مع الحارس عبد سليم لحماية عرين السفانة قادماً من نادي الكرخ.

كما تعاقدت إدارة نادي أربيل مع اللاعب علاء مهاوي لتمثيله موسماً واحداً.

ووقع المدافعان حسين طارق وكرار أحمد على كشوفات النفط قادمان من دوري الدرجة الأولى.

وجدد لاعب المنتخب العراقي أحمد فاضل مع فريق نفط البصرة، وكذلك جدد صباح عواد للموسم الثالث مع نفط البصرة أيضاً.