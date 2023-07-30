بورصة الانتقالات.. أندية عراقية تتعاقد مع لاعبين ومدربين محترفين ومحليين للموسم المقبل

شفق نيوز/ تتسابق الاندية العراقية الممتازة سيما الجماهيرية منها في التعاقدات مع لاعبين ومدربين محليين ومحترفين استعداداً للموسم المقبل.

وتعاقدت إدارة نادي دهوك مع مهاجم المنتخب الغاني "ماكسيم كواي "25 عاماً قادماً من نادي أولمبيك الغاني، وسيمثل فريق دهوك للموسم الكروي المقبل.

بينما وقّع اللاعب المنتخب الموريتاني محمد سويعيد على كشوفات نادي الطلبة قادماً من الحدود، وسيمثل سويعيد الأنيق لموسم واحد.

وسمّت ادارة الطلبة اللاعب الدولي السابق والمدرب جمال علي مستشاراً فنياً للنادي لتعزيز الجهاز الفني الذي يديره محمد خلف.

وجددت ادارة نوروز عقدها مع المدرب ولي كريم لموسم كروي اخر بعد ان امضى مع النادي ثلاث سنوات مدربا لفريقها الكروي.

من جانب آخر، أكد مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد لوكالة شفق نيوز، انه "سيدخل معايشة تدريبية مع نادي غلطة سراي التركي تستمر لمدة أسبوع".

وبين أنه "يسعى للاستفادة القصوى من تواجده في النادي التركي سيما بعد التطور الكبير التي تشهدها الكرة التركية على المستوى الأوروبي".