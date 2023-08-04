بورصة الانتقالات.. سباق عراقي على ضم محترفين ومحليين للموسم المقبل

شفق نيوز / تواصل الأندية العراقية الممتازة، ولا سيما الجماهيرية منها، سباق التعاقدات والاستغنائات مع لاعبين محليين ومحترفين استعداداً للموسم المقبل.

ووقع المهاجم "بارغا نگوبا" رسمياً على كشوفات نادي الكهرباء من أجل تمثيل الفريق الكروي الموسم المقبل قادما من نادي "تيكفيس كافادارشي" المقدوني.

كما وقع "نجم شوان" أيضاً على كشوفات نادي الكهرباء قادماً من الزوراء لموسم واحد.

إلى ذلك، وقع علاء عباس على كشوفات نادي "نساجي مازندران" الإيراني، بينما اتفق نادي الميناء مع اللاعب سعد عبد الأمير، لتمثيل فريقه الكروي قادماً من الزوراء للموسم المقبل.

في حين، وقع اللاعب محمد مصطفى، على كشوفات عقده مع نادي الزوراء، قادماً من النصر الإماراتي، لتمثيل النوارس للموسم الكروي المقبل.

وضم نادي استقلال طهران الإيراني، اللاعب العراقي منتظر محمد "كنوش" بعقد يمتد لموسمين قادماً من نادي النفط.

هذا وتعاقد نادي أربيل مع لاعب ارتكاز السنيغال (خليفة أبو بكر) البالغ من العمر 23 عاماً، قادما من نادي "ارتساخ الأرميني" بعقد يمتد لمدة موسمين.