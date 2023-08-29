بورصة الانتقالات تشهد تسارعاً في التعاقدات استعدادا لدوري المحترفين العراقي

شفق نيوز/ تواصل الاندية العراقية سباقها لضم لاعبين محليين ومحترفين لفرقها الكروية استعدادا لدوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024.

ووقع اللاعب مصطفى محمد معن على كشوفات فريقه الجديد نادي الزوراء لموسم واحد قادماً من نادي الشرطة.

وعاد اللاعب حمزة عدنان لبيته نادي الميناء قادماً من القوة الجوية لتمثيل السفانة في دوري المحترفين لموسم واحد.

وعزز الحدود يعزز صفوفه بضم المهاجم ابراهيم غازي قادماً من فريق نوروز، كما رحل ثلاثة من لاعبي فريق شباب الحدود بكرة القدم الى صفوف الفريق الأول استعدادا لدوري المحترفين ، وهم باقر حسن، سيف عباس، حسين حميد.

واستعدادا لدوري محترفين العراق 2023-2024 جدد نادي نوروز الرياضي مع اللاعب محمد سامي لموسم آخر، كما تعاقد مع اللاعب منتظر ستار جبار قادما من فريق نفط الوسط الذي مثله في المرحلة الاولى من الدوري الممتاز على سبيل الإعارة ، ومع اللاعب مرتضي هديب قادما من نادي النجف، وجدد النادي مع اللاعب

بينما تعاقدت ادارة القوة الجوية مع لاعبها السابق سامح سعيد قادما من نفط الوسط لموسم واحد لتمثيل فريقها الكروي للموسم المقبل.

كما تعاقدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي مع عدد من اللاعبين لتدعيم فريق كرة الصالات الذي يستعد للمشاركة في الدوري الممتاز، للموسم 2023 - 2024 ، إذ تعاقدت مع اللاعب الايراني رحمن شارودي، لتمثيل فريق الصالات في الموسم الجديد ومع اللاعبين المحليين علي عبد الله، علي سبتي، كرار محمد، قادمين من اندية المصافي والشرطة الاتحادية لتمثيل الصقور في منافسات الموسم المقبل.