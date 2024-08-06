بورصة الانتقالات الكروية تتواصل استعداداً لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تواصل أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم، تجديد تعاقداتها واستقطاب لاعبين جدد لتمثيلها في الموسم المقبل 2024 - 2025.

واصبح اللاعب حميد رشيد عبد الله الطائي، لاعباً لنادي الميناء قادماً من نادي روسينجورد السويدي، وانتقل لاعب المنتخب التونسي عبد الله العامري، إلى صفوف الميناء بشكل رسمي، وتعاقد نادي الميناء مع لاعب خط وسط منتخب الغابون لوفيلو نديلا لتمثيل كرة "السفانة" الموسم المقبل.

بينما وقع اللاعب ريوان امين، بشكل رسمي لنادي الشرطة قادماً من نادي دهوك، في حين وقع اللاعب السابق لنادي هيلسنغبورغ السويدي والمنتخب العراقي سومر ماجد، عقده مع نادي دهوك لتمثيل فريقه الكروي الموسم القادم.

من جانبه وقع اللاعب سيف الدين ظاهر لنادي النفط قادما من نادي القاسم، أما لاعب خط الوسط مرتضى گصاد، فقد وقع على كشوفات نادي نفط ميسان، قادماً من نادي القاسم.

وتعاقدت إدارة الزوراء مع اللاعب أمير فياض، واللبناني حسن سرور، وجددت للاعبيها الموسم السابق محمد رضا، وعلي كاظم، ومصطفى ناظم، وحسين فلاح، وعلي محسن، لموسم جديد.

كما وقع الحارس علي جاسم، لنادي ديالى قادماً من نادي القاسم، كما جدد القائد علي خالد، عقده مع نادي ديالى للموسم السابع على التوالي، ونجح نادي ديالى كذلك بالتعاقد مع المدافع المحترف الموريتاني بكاري نداي، الذي سبق له أن مثل القوة الجوية ونفط الوسط.

أما نادي الحدود فقد ضم لصفوفه لاعب خط الوسط شيروان كوردستان قادماً من نادي نوروز، في حين أعلن نادي الأخير عن التعاقد مع مدرب اللياقة البدنية البرازيلي رونالدو كاسترو في الموسم المقبل.

وختاماً انتقل اللاعب مصعب جمال، لصفوف نادي الكرخ قادما من نادي الطلبة، ونجح نادي الكرمة بالتعاقد مع اللاعب الكاميروني فرانك سيدريك، قادماً من نادي زاخو.