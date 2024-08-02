بورصة الانتقالات الكروية تتواصل استعداداً لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تواصل أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم، تجديد تعاقداتها واستقطاب لاعبين جدد لتمثيلها في الموسم المقبل 2024-2025.

ووقع نادي الزوراء مع اللاعب إبراهيم غازي قادماً من فريق الحدود لموسم واحد، وكذلك مع اللاعب كرار قادماً من نادي الطلبة لتمثيل النوارس لموسم واحد أيضاً، كما وقع ظهير يسار منتخب شباب العراق سجاد محمد على كشوفات نادي الزوراء لموسم واحد.

بينما جدد حارس مرمى المنتخب العراقي وحامي عرين "النوارس" جلال حسن "القط الأبيض" مع الزوراء للموسم الثامن على التوالي، وأيضاً جددت الإدارة عقدها مع المدافع ميثم جبار لموسم آخر.

فيما أعلن نادي نوروز عن تعاقده مع كل من المهاجم هاوكار جمال، واللاعب إبراهيم محمد، قادمان من نادي البيشمركة.

كما تعاقد النادي مع الحارس عماد عيسى قادماً من نادي زاخو، ومع ظهير أيمن هه‌نگاو محمد قادماً من نادي زاخو كذلك، في حين جدد تعاقده مع اللاعب مروان حسين لتمثيل الفريق في الموسم الكروي المقبل.

وجدد اللاعب حميد علي ديمبلي الولاء لفريق نادي الميناء.

في حين وقع لاعبا منتخب الشباب مؤمل محمود وعلي كريم على كشوفات نادي الكهرباء.

بينما جدد اللاعب منتظر رحيم ولاءه لنادي الكرمة لموسم واحد، وكذلك اتفق نادي الكرمة مع الحارس محمد حميد لموسم واحد، بينما تعاقد مع التونسي ناجح الفرجاني لموسم واحد.