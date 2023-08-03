بورصة الانتقالات العراقية.. نوروز والزوراء والنفط تواصل تعزيز صفوفها وكربلاء تتمسك بمحترفيها

تابعت وكالة شفق نيوز، بورصة تعاقدات اللاعبين المحليين والمحترفين مع الاندية العراقية التي تستعد للموسم الكروي 2023-2024 ، وكانت من ابرز انتقالات الاندية:

إجراء إدارة نادي نوروز عدة تعاقدات مع لاعبين محترفين لضمهم لفريقها الكروي للموسم المقبل، إذ وقع نوروز مع لاعب خط الوسط السوري، زيد غرير عن عمر يناهز الـ 25 عاماً قادم من نادي تشرين السوري.

ومثل غرير عدة اندية هي نادي الكرامة السوري والجيش السوري وتشرين السوري وروت فايس الألماني وزاخو العراقي.

ويلعب بجميع مراكز وسط الملعب، كما يلعب كلاعب ارتكاز وصانع ألعاب.

كما تعاقد نادي نوروز ايضاً مع المهاجم النيجيري ابراهيم غباداموسى عن عمر يناهز الـ 25 عاماً قادما من نادي بونيودكور الأوزبكي ، وسبق له أن لعب في دوريات نيجيرية و تايلند و البرتغال .

في حين تعاقدت ادارة نادي النفط مع المهاجم النيجيري "اوكيكي اوفلابي عن عمر يناهز الـ 28 عاماً قادما من نادي نوروز .

واستقطب نادي النفط اللاعب عمار داخل الذي وقع على كشوفات عقده مع النفط لموسم واحد قادماً لمن فريق القاسم.

بينما تعاقدت ادارة نادي الزوراء مع اللاعب رضـا حاجم لموسمين قادماً من نادي القاسم .

وجددت إدارة نادي كربلاء عقود محترفيه بابا موسى، سامي هين، كوني ابراهيم للموسم 2023-2024.

وقال عضو المكتب الإعلامي للنادي مسلم الركابي لوكالة شفق نيوز إن تجديد عقود المحترفين يأتي للمستوى المميز الذي قدموه مع العميد الكربلائي خلال الموسم الأخير.

واضاف انهم شكلوا دعامة اساسية من دعامات الفريق وكانوا مميزين إلى جانب زملائهم في الفريق .