بورصة الانتقالات.. الزوراء يواصل تعزيزاته والعاني في مأزق و"بابا" ينضم للحدود

شفق نيوز / تواصل الأندية العراقية الممتازة، لا سيما الجماهيرية منها تعاقداتها مع لاعبين محليين ومحترفين استعداداً للموسم الكروي المقبل.

وأكملت إدارة الزوراء الاتفاق مع المهاجم السوداني "وليد بخيت الشعلة" لتعزيز صفوف فريقها الكروي الموسم المقبل، كما مدد اللاعب مصطفى محمد عقده مع النوارس لتمثيل فريقه لموسم آخر.

وبعد توقيع لؤي العاني مع نادي الطلبة بشكل رسمي، عاد ليجدد عقده رسمياً مع الزوراء، ليضع اللاعب نفسه بهذا التصرف في مأزق، لا سيما بعد تعاقده رسميا مع الطلبة، وأخذ جزء من مستحقاته.

في السياق، عزز نادي الحدود قوته الهجومية بالتعاقد مع المحترف السنغالي "بابا سال" بعد ضمه لفريقها الكروي لموسم واحد.

هذا وأنهت إدارة نادي الفيصلي الأردني، عقدها مع مدافع المنتخب الوطني العراقي مصطفى ناظم بالتراضي.

وكان نادي صنعت عبادان الإيراني، قد أعلن تعاقده رسمياً مع الحارس الدولي العراقي فهد طالب لمدة سنتين، ومع مدافع الزوراء عباس قاسم بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.