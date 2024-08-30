بوادر أزمة بين مبابي وفينيسيوس

شفق نيوز/ شهدت مباراة ريال مدريد، الأخيرة أمام مضيفه لاس بالماس، إحدى اللقطات المثيرة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، وزميله الفرنسي كيليان مبابي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مبابي أظهر أول لفتة يأس له مع فينيسيوس منذ وصوله للفريق الأبيض، مضيفة: "كان هناك الكثير من التكهنات بأن هذا الخلاف قد حدث بالفعل خلال مباراة بلد الوليد، بسبب محادثة بين اللاعبين على أرض الملعب".

ولفتت الصحيفة إلى أن ما حدث أمام بالماس لم يكن محادثة بل كانت إشارات استياء، موضحة أنه أثناء اندفاع لاعبي الريال بهجمة مرتدة بعد مرور 70 دقيقة لعب، انطلق هجوم الميرينجي بكرة وصلت إلى فالفيردي الذي مررها لفينيسيوس في الجانب الأيسر.

وتوغل فيني وسدد كرة طائشة بعيدة تماما عن المرمى، بينما كان مبابي يشير له بتمرير الكرة إليه لأنه يتوجه بمفرده نحو المنطقة.

وختمت: "بعد أن قرر فينيسيوس التسديد على المرمى، لم يتردد مبابي في إظهار استيائه من خلال القيام بإشارة بذراعيه".