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بهذا الطقم سيواجه المنتخب العراقي الإمارات في موقعة الرياض.. صور

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-23T15:09:36+0000
بهذا الطقم سيواجه المنتخب العراقي الإمارات في موقعة الرياض.. صور

شفق نيوز/ عُقِد، اليوم الأربعاء، المؤتمرُ الفنيّ لمُباراةِ المنتخب العراقي ونظيره الإماراتي، في العاصمة السعودية الرياض.

وحضرَ عن الجانبِ العراقي المديرُ الإداري غيث مهنا وطبيب المُنتخب الوطني عبد الكريم الصفار ومُدير التجهيزات حقي إبراهيم.

وتمّ تحديدُ طقمي المُنتخبين، وسيرتدي المنتخب العراقي الطَقمَ الأخضر الكامل وحارس المرمى باللونِ الأصفر، على أن تكون ملابسُ التسخين والإحماء باللون الذهبي.

بينما سيرتدي منتخبُ الإمارات الطَقمَ الأبيض الكامل وحارس المرمى باللونِ الأسود، وتكون ملابسُ التسخين والإحماء باللون الفضي.

وسيقودُ المُباراة طاقمٌ تحكيمي كويتي مرتدياً الطقمَ الأحمر في المواجهةِ التي سيحتضنها ملعبُ الملك فهد في العاصمةِ السعودية الرياض.

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