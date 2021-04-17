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بهدف وحيد.. الكرخ يفوز على اربيل بدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-17T21:03:53+0000
بهدف وحيد.. الكرخ يفوز على اربيل بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت مساء يوم السبت مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز جمعت فريق نادي اربيل وضيفه فريق نادي الكرخ.

وانتهت المباراة بفوز فريق نادي الكرخ بهدف دون مقابل، سجل هدف الكرخ الوحيد في المباراة اللاعب محمود خليل في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 36 بالمركز العاشر وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 32 بالمركز الخادي عشر .

وكانت لجنة المسابقات في التطبيعية قررت تاجيل مباراتي الشرطة ونفط ميسان ، والقوة الجوية ونفط الوسط ، الى إشعار آخر لمشاركة الفريقين في دوري ابطال اسيا لكرة القدم .

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