بهدف وحيد.. القوة الجوية يتغلب على زاخو في "نجوم العراق"

شفق نيوز/ ‏فاز فريق القوة الجوية على ضيفه فريق زاخو بهدف وحيد دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏جرت المباراة يوم السبت ، على ملعب الكوت الأولمبي عند 2:45 عصراً.

‏أنتهى الشوط الأول بتقدم فريق القوة الجوية بهدف واحد دون مقابل لزاخو جاء الهدف عن طريق اللاعب علاء عباس من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 21.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة باقتناص الصقور ثلاث نقاط من فريق زاخو.

وبهذه النتيجة قفزة فريق القوة الجوية إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة ، وتجمد رصيد زاخو عند النقطة التاسعة متراجعاً للمركز السابع.

أدار اللقاء احمد كاظم حكم ساحة، وجهاد عطية حكما مساعدا أولا، وكرار عباس حكما مساعدا ثانٍ، وأحمد جمعة حكما رابعا، ومحمد سلمان حكم "VAR".