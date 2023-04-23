بهدف نظيف.. برشلونة يحسم الموقعة الأصعب لما تبقى من سباق الليغا

شفق نيوز / عاد برشلونة لطريق الانتصارات من جديد، بعد تعثرين في الدوري الإسباني، بالفوز بنتيجة (1-0) خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الليغا.

وسجل هدف المباراة التي أقيمت في معقل البلوجرانا "كامب نو"، فيران توريس في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار، حافظ برشلونة على صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 76 نقطة، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد ثالثا بـ60 نقطة فقط.

وبعد هذا الفوز، تستمر عقدة دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بعدم تحقيقه لأي انتصار على برشلونة في ملعبه "كامب نو".