"بهدف قاتل".. ديالى يعادل القوة الجوية في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق ديالى بنتيجة 1- 1 في آخر مواجهات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة في ملعب الشعب الدولي يوم السبت عند الساعة 7:45 مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم القوة الجوية بهدف دون مقابل لفريق ديالى، سجل هدف الصقور ارنولد جونيور في الدقيقة 24، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى 90+4 ، حيث سجل ديالى هدف التعديل القاتل عن طريق المحترف بنيامين اكو.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من مهند مناف حكما وسطا، ونوار صالح مساعدا أولا، وعلي محسن جهادي مساعدا ثانٍ، واياد زاحم حكما رابعا، وعصام فاضل حكم "VAR".