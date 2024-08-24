بهدف قاتل .. برايتون يلحق الخسارة الأولى لمانشستر يونايتد

شفق نيوز/ تعرض مانشستر يونايتد للخسارة الأولى له في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسقوطه أمام مضيفه برايتون 1-2 مساء السبت، بافتتاح الجولة الثانية.

وافتتح داني ويلبيك التسجيل لبرايتون في الدقيقة 32، قبل أن يعادل أماد ديالو النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 60، ثم أهدى جواو بيدرو الفوز لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 90+5.

وتصدر برايتون الترتيب مؤقتا برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط.