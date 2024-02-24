بهدف قاتل.. القيثارة تقطع كابلات الكهرباء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الشرطة علي ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد اليوم السبت عند الساعة السابعة مساءً.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما سجل الكهرباء أولا في الدقيقة التاسعة عن طريق مهيمن سليم ، وأدرك الشرطة التعادل عن طريق المحترف السوري محمود المواس في الدقيقة 18.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 90+6 حيث سجل الشرطة هدفه القاتل عن طريق محمود المواس.

قاد المباراة طاقم تحكيم ضم كل من واثق محمد حكم ساحة، يساعده كل من واثق مدلل مساعدا أولا، وادهم عيسى مساعدا ثانيا، وعلاء سلام حكما رابعا ، وسالم عامر حكم "فار".