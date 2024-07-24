بهدف قاتل.. القاسم يضمن بقائه في دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025

شفق نيوز/ تمكن فريق القاسم، يوم الأربعاء، من العودة إلى دوري نجوم العراق بعد فوزه على فريق البيشمركة 2-1 في مباراة الـ"بلي آوت" المؤهلة لدوري النجوم لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

وبهذه النتيجة عاد القاسم ضمن في دوري نجوم العراق للموسم المقبل 2024 - 2025.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل البيشمركة اولا عن طريق هوكار جمال، في الدقيقة 72، في حين سجل القاسم هدف التعديل عن طريق علاء محيسن، في الدقيقة 80 وعاد القاسم ليسجل هدفه الثاني القاتل عن طريق فلاح عبد الكريم بالدقيقة 90+6.