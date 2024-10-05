"بهدف قاتل".. الشرطة ينتصر على الطلبة والقاسم يجتاز ديالى في دوري النجوم

شفق نيوز/ تغلب فريق الشرطة على ضيفه فريق الطلبة في ديربي العاصمة بغداد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي اليوم السبت عند الساعة الثامنة مساءً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني اهدى فهد طالب حارس الطلبة هدف للشرطة في الدقيقة 90+2 من خطأ بعد ما سدد محمد داود كرة ضعيفة تعرقل حارس الطلبة من ردها لتدخل مرمى الانيق.

وتابع مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس والطاقم المساعد مباراة الشرطة والطلبة من مدرجات ملعب الشعب الدولي.

وشهد اللقاء اصابة لاعب الشرطة حسن رائد المستدعى حديثاً (يوم امس) من قبل المدرب خيسوس كاساس لصفوف الوطني في بداية مواجهة الشرطة والطلبة.

بينما تمكن فريق القاسم من الفوز على مضيفه ديالى بنتيجة 1-0 جرت المباراة على ملعب المدينة وهو الأرض المفترضة لنادي ديالى.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق القاسم هدفه عن طريق سيف رشيد في الدقيقة 68.